Rose bianche per l'addio a Luna. In Duomo centinaia di compagni di scuola e le amiche ballerine

Piazza Duomo affollata. Fiori bianchi e lacrime. Sono in corso i funerali di Luna Benedetto, la 15enne morta sul colpo domenica scorsa a seguito di un incidente in scooter lungo i viali nei pressi dello stadio, a Lecce.

La cerimonia funebre, celebrata dal vescovo, monsignor Michele Seccia, sta per iniziare. Vi potranno assistere solo 152 persone a causa delle norme sul distanziamento sociale. Ma già la piazza è affollata da centinaia di persone arrivate per portare conforto alla famiglia e per salutare Luna, la liceale con la passione per la danza andata via troppo presto. I compagni di scuola indossano camicie e magliette bianche ed hanno in mano una rosa, anche questa bianca. Ci sono anche le amiche della scuola di danza, bellissime nel loro tutù bianco: quello che anche Luna, che sognava un futuro alla Scala, aveva indossato tante volte.

Il padre di Luna, l'avvocato e imprenditore Massimo Benedetto, è arrivato in città ieri: era rimasto bloccato in Marocco, dove si trovava per lavoro. L'uomo è riuscito a raggiungere l'Italia nelle scorse ore con voli di linea e non poche difficoltà. Un ritorno a casa pieno di dolore per riabbracciare per l'ultima volta la sua bambina, insieme alla moglie e ai tre figli tra cui Ginevra, la sorella gemella di Luna.

Per il suo ultimo viaggio, la famiglia ha deciso di vestire la giovane da ballerina. Ieri mattina i primi addii presso la camera ardente allestita nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi, dove lunedì pomeriggio il medico legale Roberto Vaglio ha effettuato l'esame esterno sul corpo della ragazza.

Gli studenti del Liceo Palmieri hanno dedicato alla loro compagna la loro notte prima degli esami: i ragazzi si sono riuniti davanti all'ingresso dell'istituto per ricordare la giovane con fiori e candele.

