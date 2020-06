Bloccata tra le fiamme durante un incendio, i vigili del fuoco salvano un esemplare di tartaruga a Melissano

Ultimo aggiornamento: 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vasto incendio si è sviluppato in mattinata in zona Cardilla a Melissano e una tartaruga è stata salvata dalle fiamme. «Dopo reiterate chiamate e solleciti al 115 - spiega in un post l'assessore Stefano Cortese - i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase hanno domato l'incendio in zona Cardilla». Oltre che a ringraziare tutti coloro che si sono prodigati «per ridurre al minimo i danni - ha continuato l'assessore - , abbiamo avuto modo di salvare una tartaruga terrestre dalle fiamme».Fortunatamente non si sono registrati danni ad abitazioni, la zona periferica di Cardilla registra un basso insediamento di abitazioni; bruciati invece arbusti e alberi.