Ex Enel, accordo chiuso. Pronto entro Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordo fatto. Il parcheggio ex Enel è stato venduto ed è pronto ad entrare in funzione. Presumibilmente a Natale. Il tempo di effettuare dei lavori di adeguamento e poi entrerà in funzione.L’accordo era nell’aria, ma la firma è arrivata nei giorni scorsi garantendo non solo un futuro al mega parcheggio a tre piano ma ipotizzando per la città una nuova viabilità. All’entrata in funzione del parcheggio su viale De Pietro infatti è legato la nuova viabilità della città i cui provvedimenti propedeutici sono già stati messi in atto, basta pensare all’inversione di marcia su viale Cavallotti.La vendita, dicevamo, l’accordo è stato chiuso con due imprenditori uno foggiano e uno romano che nello specifico si occupa della gestione di parcheggi. Sul piatto della bilancia 4,4 milioni di euro tra pagamento del debito esistente (il 40% con la Popolare Milano e il 60% con Banca Popolare Pugliese) e l’acquisto del mega parcheggio. Già perché i due imprenditori hanno acquistato dalla società “Fervida”, proprietaria dell’immobile di viale De Pietro, solo i tre piani di parcheggio che possono ospitare fino a 700 posti su tre livelli interrati. Restano fuori dall’acquisto invece i locali commerciali e gli uffici. La transazione è stata effettuata attraverso due istituti bancari, la Banca popolare di Milano e la Banca Popolare di pugliese; nei prossimi giorni l’annuncio alla città. I tempi: ai nuovi proprietari spetterà il compito di effettuare dei lavori di adeguamento delle aree parcheggio per un importo di oltre 2 milioni di euro. Entro Natale il mega parcheggio potrebbe entrare in funzione regalando alla città una vera e propria boccata d’ossigeno vista la carenza di aree sosta. Spettatore interessato in questa operazione anche il Comune di Lecce. Nelle scorse settimane lo stesso sindaco Carlo Salvemini ha incontrato i due imprenditori che hanno deciso di investire in città Il Piano gestionale del parcheggio infatti sarà costruito d’intesa con Palazzo Carafa evitando che si entri in contrasto con Sgm, società partecipata del Comune che si occupa della gestione dei parcheggi a raso e dei trasporti pubblici.Secondo indiscrezioni da Palazzo Carafa non dovrebbero arrivare ostacoli, anche perché l’amministrazione comunale ha tutto l’interesse a far sì che il parcheggio entri in funzione. Nelle intenzioni delle precedenti amministrazioni di centrodestra, era legata l’attuazione di un piano traffico che prevedeva, innanzitutto, l’inversione del senso di marcia su via Cavallotti. «A quella previsione - aveva spiegato qualche tempo fa Salvemini - si accompagnava anche la chiusura di viale XXV Luglio, da via Matteotti all’incrocio fra via Marconi e viale Lo Re». Per questo, infatti, fu realizzata la rotatoria fra via Garibaldi e via XXV Luglio: per consentire al traffico veicolare di incanalarsi a sinistra, non appena l’ex Enel - le cui entrata e uscita si affacciano infatti su viale De Pietro - avesse aperto battenti. Ora che l’inversione su via Cavallotti è realtà non resta che aspettare che l’ex Enel entri in funzione e immaginare la nuova viabilità a Lecce, magari in concomitanza con le festività natalizie che potrebbero essere l’occasione giusta per provare a pedonalizzare alcune strade.Entro Natale, se i tempi saranno rispettati, dunque, la città potrà contare su ben 700 posti auto dislocati su tre livelli a pochi passi dal centro storico.