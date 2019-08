Esplode una bombola in macelleria, ferito il dipendente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un boato e poi le fiamme e la paura. Una bombola è esplosa questa mattina attorno alle 11 in via Torre Lapillo, nell'omonima marina di Porto Cesareo. Ed è stato il caos nella marina ancora piena di turisti.Sul posto sono giunti per primi i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, gli agenti della Polizia municipale e le autoambulanze del 118. Lo scoppio sarebbe avvenuto all'interno di una attività commerciale della popolosa frazione del comune di Porto Cesareo, la Boutique della carne, che oltre ad essere una macelleria prepara piatti pronti da asporto ed è situata nella centrale e trafficata via dela Torre.Un uomo è rimasto gravemente ustionato, si tratta del 44enne dipendente della macelleria: G.D.M., di Veglie, è stato trasportato direttamente al centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi. Indagini avviate dai carabinieri della Compagnia di campi, giunti sul posto per effettuare i rilievi insieme con i tecnici dei Vigili del fuoco.