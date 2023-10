Sulla Porsche con la marijuana e altre droga sul terrazzo: denunciato per spaccio

A bordo di una Porsche con la marijuana: uno straniero è stato denunciato per spaccio di droga a seguito di una operazione congiunta effettuata dai “Anti Terrorismo e Pronto Impiego” del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce e dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce.

In particolare, una Volante della Polizia di Stato, durante un controllo, ha fermato due soggetti stranieri a bordo di una Porsche, uno dei quali trovato in possesso di 39 grammi di marijuana.

A questo punto sono arrivati in ausilio i “Baschi verdi”, insieme con i cani antidroga Erik e Roma e si è deciso di procedere con una perquisizione a casa di uno dei due fermati.

La perquisizione in casa

Sul terrazzo condominiale c'erano ulteriori 628 grammi di marijuana, riposta all’interno di uno scatolone.

Il passeggero dell’autovettura è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, nonché segnalato per false dichiarazioni sull’identità ed inottemperanza agli obblighi del Questore in quanto era nel territorio italiano senza autorizzazioni. La Questura di Lecce sta provvedendo all’espulsione dello straniero segnalato.