“Dior in Puglia. The land of Cruise 2021 Inspiration”: in un documentario firmato Winspeare l'omaggio della maison alla nostra regione /Il video

C’è la luce straordinaria di Lecce, le volute barocche di chiese e palazzi, c’è l’amore e la dedizione di mani che tessono e cuciono, di artigiani che creano, non importa se ricami di luci o decorazioni su ceramica, c’è la storia in bianco e nero di Mr. Dior e quella delle tarantate e un filo che le collega entrambe: il racconto di Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison.

IL VIDEO: watch?v=ufLoo1CTPB4&feature=youtu.be

È finalmente on line sul canale ufficiale Youtube di Dior il documentario “Dior in Puglia. The land of Cruise 2021 Inspiration”, firmato dal regista salentino Edoardo Winspeare, che imbastisce immagini e parole, riportando tutti all’aria di festa che si è respirata quest’estate, nei giorni della sfilata “Cruise 2021”, che per la prima volta nella sua storia si è svolta in Italia, a Lecce, il 22 luglio. Si parte dal racconto dei preparativi fino ad arrivare alla sera dello show con le modelle e gli abiti, l'Orchestra e il Corpo di Ballo della Notte della Taranta, l'Orchestra Roma Sinfonietta e la voce intensa di Giuliano Sangiorgi.

Un omaggio della direttrice creativa alla sua terra d’origine e un inno alle donne, alla loro femminilità, alla loro emancipazione, che sfilano – con questo film – di nuovo davanti agli occhi incantati di tutto il mondo.



