Dior abbraccia Lecce: sfilata il 22 luglio in piazza Duomo. Ci sarà anche la Notte della Taranta

Alla fine l'evento più atteso dell'estate si farà: Dior sfilerà in Piazza Duomo il 22 luglio per un pubblico ristretto e selezionatissimo, come impongono le norme per contenere il contagio da coronavirus. Una notizia che porta con sé una ventata di ottimismo.

Il primo ad annunciarlo, su Facebook, è stato il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini: «L'annuncio che tutti attendevamo è finalmente ufficiale: la sfilata Cruise di Christian Dior a Lecce si farà». «Lecce e la Puglia, la loro bellezza, la loro cultura e tradizione, potranno farsi apprezzare, conoscere e ammirare da tutto il mondo. Grazie a Piero Beccari, a Mariagrazia Chiuri, a Monsignor Michele Seccia. Questo straordinario risultato - ha commentato Salvemini -, che arriva dopo mesi di lavoro e passione, è una dichiarazione d'amore per la nostra città, oltre ogni difficoltà. Il più potente spot di promozione che la Puglia, il Salento, Lecce potessero immaginare è divenuto realtà».

Ma non è tutto: per quella data, in Piazza Duomo, risuonerà anche la pizzica, come ha comunicato il presidente della Fondazione La Notte della Taranta , Massimo Manera:«Abbiamo incontrato Maria Grazia Chiuri il 3 marzo scorso poco prima della chiusura per l’emergenza Covid e durante questi mesi abbiamo ottimizzato il progetto che prevede la presenza in piazza Duomo dell’Orchestra Popolare Notte della Taranta, dell’Orchestra Sinfonietta di Roma dirette dal maestro concertatore Paolo Buonvino, e del corpo di ballo della Taranta. La collaborazione con Dior premia il cammino percorso dalla Fondazione nella promozione e valorizzazione della pizzica salentina nel panorama internazionale. Ringraziamo Maria Grazia Chiuri per aver fortemente creduto in noi».

Soddisfazione anche da parte del preidente della Regione, Michele Emiliano: «Questo evento di portata internazionale rappresenta di certo una straordinaria opportunità per la città di Lecce e per l'intera regione, le cui bellezze saranno promosse in tutto il mondo ad un pubblico attento alla scoperta di nuove ispirazioni, sia per la vacanza che per gli investimenti».

«L’evento mondiale che la ‘Christian Dior’ ha riprogrammato in Piazza Duomo per il prossimo 22 luglio può rappresentare per il nostro territorio, fortemente penalizzato dal punto di vista socioeconomico dall’emergenza sanitaria, un forte segnale di speranza per la nostra gente e una spinta sostanziosa per far ripartire il turismo nel Salento - ha aggiunto l’arcivescovo Michele Seccia, subito dopo l’annuncio diffuso dall’azienda di alta mod -. Come ho già comunicato ai responsabili della Casa di moda - prosegue mons. Seccia -, ribadisco che ognuno di noi dovrà fare la propria parte per rilanciare l’immagine della città e il suo tessuto economico, oggi in grande affanno».



