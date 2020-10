Dior: dopo la sfilata al Duomo, l'essenza del Salento e il fascino della maison al ritmo della taranta - VIDEO

Il Salento si guarda allo specchio in un caleidoscopio di luce, bellezza e fashion. Dopo la sfilata in piazza Duomo, la nuova collezione cruise presentata in anteprima pugliese continua a sfilare sulle suggestioni e sulle note del Salento. E' infatti disponibile online e in tutti i negozi della casa di moda "In the untamed landscapes of Puglia", il film diretto dal videomaker Fabien Baron con la colonna sonora di Paolo Buonvino. Il maestro concertatore de La Notte della Taranta ha reinterpretaro per Dior la pizzica salentina, portando nuovamente in scena anche i suoi danzatori, con la speciale coreografia di Sharon Eyal. Una squadra che aveva già rodato la collaborazione sul palco della Notte della Taranta.





