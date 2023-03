Tom Cruise, addio alla Puglia ed Emiliano lo celebra: «Qui nulla è impossibile!»

Il sorriso inconfondibile e un'età che sembra non passare mai. Questa volta per una presenza eccezionale c'è un paparazzo (o meglio, un social paparazzo) d'eccezione: Tom Cruise è andato via dalla Puglia e il governatore Michele Emiliano lo celebra sui social con una frase che rimanda a uno dei film più famosi della star americana.

“In Puglia nulla è impossibile! Grazie Tom Cruise qui sarai sempre il benvenuto!” scrive Emiliano.

Il mini tour di Cruise

C'è un alone di mistero sulle tappe italiane dell'attore. Di certo c'è che il divo hollywoodiano Tom Cruise è approdato a Bari con un jet privato ed è appena ripartito. Il resto, è tutto avvolto nel dubbio: c'è chi è certo che sia approdato in Puglia per girare alcune scene di "Mission Impossible 8" e chi che sia a caccia di location, e per questo si spingerebbe fino a Matera.

Cruise era atterrato all’aeroporto di Bari nella notte tra il 26 e il 27 febbraio. Poi la mattina del 28 febbraio è partito per raggiungere una portaerei al largo delle coste adriatiche, per girare scene in volo. L'attore - reso celebre da Top Gun - secondo alcuni, dovrebbe avr girato nello stesso aeroporto di Palese alcune scene aeree di "Mission Impossible 8" (ecco appunto il riferimento di Emiliano) che richiederebbero anche l'uso dei droni e come detto alcune scene in volo al largho della costa Adriatica. E chissà che non possa tornare prima del previsto in Puglia.