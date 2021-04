Gallipoli, nuova illuminazione per la spiaggia della Purità

Il restyling per la spiaggia della Purità di Gallipoli passa anche attraverso la nuova illuminazione.

«Se n’è parlato per molto tempo e finalmente stiamo portando a casa anche questo risultato - dichiara il sindaco di gallipoli Stefano Minerva - . Non è ancora l’opera definitiva, ci stiamo lavorando, proveremo ad ampliare le luci e a rafforzare l’impianto col tempo».

Il progetto

Il progetto di restyling è iniziato già lo scorso anno grazie ad un finanziamento della regione Puglia pari a 175mila euro, per il recupero e la riqualificazione ambientale ed infrastrutturale della spiaggia della Purità con la creazione di un corridoio protetto tra la costa e l’Isola del Campo.

Il progetto prevedeva un alleggerimento da massetti in cemento ed altri detrattori e detriti che ne alterano la bellezza naturalistica, la ripavimentazione della rampa di accesso con materiali drenanti, l’interdizione alla navigazione nell’area marina tra isola del Campo e bastioni, la posa di boe di segnalazione per l’interdizione, la ripulitura e la rimozione di elementi difformi dal paramento murario degli spazi delle arcate, l’allestimento di una cabina di deposito per attrezzature da spiaggia negli spazi sotto le arcate della rampa di accesso, l’installazione di una passerella con doghe di legno, la nuova illuminazione negli spazi delle arcate sotto i bastioni, sedute, cestini, attrezzature per bambini.

Le luci

Siamo alla fase del work in progress, annuncia il primo cittadino: «Ovviamente non si può pretendere un’illuminazione troppo forte, ricordo che parliamo delle mura storiche e di un luogo paesaggisticamente rilevante quindi il progetto è vincolato agli standard dettati dalla Soprintendenza (altezza, inclinazione, lampade e potenza). Ad ogni modo, illuminiamo il nostro piccolo tesoro, (prima non era illuminato, da oggi sì, lo è!!) come richiesto dalla cittadinanza, ripetutamente da tutti i fronti».