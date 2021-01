Covid, contagiato un dipendente del tribunale: chiusi gli uffici della sezione penale della Corte d'appello. La nota ufficiale

Cancellerie e uffici della Sezione Penale della Corte di Appello di Lecce resteranno chiusi domani, 2 gennaio, per la positività al Covid di un dipendente del tribunale. Si tratta di un appartenente al personale amministrativo. Domani si procederà alla sanificazione del quinto e quarto piano della Corte.

Positivi al Covid un autista e un agente di Polizia giudiziaria: sanificata la Procura generale. Tamponi a tutto il personale

È in corso il tracciamento dei contatti ai fini della individuazione dei soggetti che dovranno essere sottoposti a tampone dalla Asl e a quarantena fiduciari. «Il medico del lavoro, il dirigente ed il presidente - recita una nota stampa diramata poco fa - riservano ogni decisione in ordine alla apertura o meno delle stesse cancellerie per la giornata di lunedì 4 gennaio».

