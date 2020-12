Positivi al Covid un autista e un agente di Polizia giudiziaria: sanificata la Procura generale. Tamponi a tutto il personale

Un autista e un appartenente alla Polizia giudiziaria in servizio presso l'ufficio di Procura generale del tribunale di Lecce sono risultati positivi al Covid-19. L'ufficio è stato chiuso e sottoposto a sanificazione straordinaria.

Come da protocollo di sicurezza, tutto il personale, magistrati compresi, è stato sottoposto a tampone il cui esito è atteso nelle prossime ore. Dalle prime notizie raccolte si sa, però, che il procuratore generale Antonio Maruccia è già risultato negativo al test.

Diversi sono stati gli allarmi Covid scattati in queste settimane nel Palazzo di Giustizia, sia nella sede penale che in quella civile di via Brenta. Tuttavia, finora, si è riusciti a circoscrivere i focolai in poco tempo senza che mai la situazione degenerasse.

