Covid, focolaio nel comune del Sud Salento dopo il coro in chiesa: Asl al lavoro per il tracciamento

Focolaio Covid a Tiggiano, nel Salento. Quindici persone sono state contagiate dal nuovo coronavirus e si sospetta che l'infezione si sia propagata a seguito di un incontro per le prove del coro parrocchiale nella chiesa del paese.

Dopo l'esibizione, alcuni componenti del coro, infatti, avrebbero iniziato ad avvertire alcuni dei sintomi del Covid: l'esecuzione dei tamponi molecolari ha confermato poi l'avvenuto contagio. Il comune di Tiggiano conta circa 2800 anime e, negli ultimi report epidemiologici della Asl, si segnalava come uno dei paesi con zero contagi. «Siamo in attesa di notizie da parte della Asl» ha detto il sindaco, Giacomo Cazzato.

Aggiornamenti nelle prossime ore.