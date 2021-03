Alunno e docente positivi: il sindaco di Arnesano chiude la scuola di via Baracca

Nuovi casi di coronavirus a scuola. Il virus non arresta la sua marcia ed è sempre sempre più presente tra ragazzi e docenti. Ad Arnesano, il sindaco Emanuele Solazzo, venuto a conoscenza di due positività al covid riscontrate in un alunno e un docente, annuncia la chiusura del plesso scolastico della primaria e secondaria di primo grado di via Baracca.

Alunni in did e scuola chiusa sino a domenica prossima per permettere la sanificazione degli ambienti. Attesa a breve la pubblicazione dell'ordinanza del primo cittadino.