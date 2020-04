L’appello di Conte: «Aiutiamo i bisognosi. Un grande abbraccio a tutta Lecce»

«Ciao a tutti, aiutiamo le famiglie bisognose. Un grandissimo abbraccio a tutta Lecce. Forza!». E ora scende in campo anche il leccese Antonio Conte. L’attuale allenatore dell’Inter ed ex Ct della Nazionale pochi minuti fa ha lanciato il suo appello per sostenere le famiglie bisognose della città attraverso un video messaggio.



Un sos che si aggiunge a quelli di Francesco Totti, Beppe Bergomi, Javier Zanetti, Fabio Galante e molti altri campioni indimenticati del calcio italiano e internazionale che nei giorni scorsi hanno scelto di sostenere l’associazione Angeli di Quartiere. Una squadra di volontari che da settimane è in campo assieme ai due ex giocatori Francesco Moriero e Fabrizio Miccoli per raccogliere donazioni e consegnare pacchi alimentari a quanti sono in difficoltà a causa dell’emergenza covid. Un impegno condiviso anche dall’ex allenatore di Juventus e Chelsea che per contribuire alla raccolta fondi a favore della sua città d'origine ha scelto di mettere all’asta due maglie della sua collezione personale: quelle degli attuali difensori dell’Inter Diego Godin e di Milan Skriniar.

