“Angeli di quartiere”, Bergomi in campo per l'associazione leccese con Zamorano, Galante e Frey: Inter pazza di solidarietà

Dopo il Pupone Francesco Totti, ora tocca allo “Zio” Beppe Bergomi e a “Bam Bam 1+8” Zamorano. Le leggende del calcio italiano e internazionale ancora in campo per rilanciare l’appello ad aiutare le famiglie bisognose di Lecce. E a sostenere le iniziative di solidarietà dell’associazione Angeli di Quartiere. Una squadra di volontari che da settimane ormai conta sul sostegno concreto dei due ex calciatori leccesi Francesco Moriero e Fabrizio Miccoli. Impegno sostenuto e rilanciato nei giorni scorsi dall’ex “Capitano” della Roma Francesco Totti in un video postato sui social.



Un sos al quale questa mattina si è aggiunto quello di Beppe Bergomi, il campione del mondo nel 1982 in Spagna che ha legato la sua carriera di difensore all’Inter – condividendo spogliatoio e terreno di gioco con Moriero - prima di diventare allenatore e poi opinionista e commentatore di SkySport. Questa mattina “Lo Zio” Bergomi si è rivolto proproio ai leccesi: «Mi raccomando, continuate ad aiutare le famiglie di Lecce attraverso l’associazione Angeli di Quartiere. E un saluto particolare agli angeli Moriero e Miccoli».

Appello di Totti per i bisognosi di Lecce: «Fatelo per i miei amici Moriero e Miccoli»

Ma la partita a favore della solidarietà e del sostegno ai leccesi in difficoltà nelle scorse ore ha valicato anche i confini italiani, arrivando dall’altra parte del mondo. Da Santiago del Cile esattamente, dove anche Ivan Zamorano, “1+8” dell’Inter, ha registrato il suo appello a sostenere la partita che la nuova “coppia d’attacco” Moriero-Miccoli sta giocando con la maglia degli Angeli di Quartiere. Un impegno sostenuto e rilanciato in queste ore anche da Fabio Galante ex difensore di Inter, Torino e Livorno e da Sebastian Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina.



