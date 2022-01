Copertino, attentato incendiario tra i botti di Capodanno: a fuoco un negozio, indagano i carabinieri

Tra fuochi d'artificio e botti c'è chi nel Salento ha approfittato per regolare i conti con le modalità tipiche della criminalità. A Copertino è stato incendiato il negozio “La tua frutta", in via Vittorio Emanuele.

Attentato a negozio

Le fiamme sono divampate poco dopo le tre quando sono arrivati i vigli del fuoco del comando provinciale di Lecce ed i carabinieri della Tenenza di Copertino. I rilievi hanno sciolto ogni dubbio sulla natura dell'incendio: doloso. Non se ne fa una ragione il proprietario D.D.A., 39 anni, del posto. Lo considera come un fulmine a ciel sereno.

Reti da pesca a fuoco

Inoltre nel corso della nottata, verso le 0.20, la squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta in città nei pressi della scalinata di Santa Andrea per un incendio che stava coinvolgendo alcune reti da strascico.

Le cause sono in fase di accertamento, per stabilire se siano dolose o riconducibili all'esplosione di qualche petardo o di fuochi d'artificio.

Fuga di gas

Infine durante la notte i vigili del fuoco dell’intero comando provinciale sono stati impegnati in altri interventi di routine, tra cui una fuga di gas a San Pietro in Lama, una canna fumaria in fiamme a Lizzanello e una dispersione idrica a Lecce in via Libertini.