Albero in corto: ancora fiamme in un appartamento nella notte

E' scappata sul pianerottolo per salvarsi dal fumo. Un altro appartamento ha rischiato di essere invaso dalle fiamme questa notte a Gallipoli. Ancora una volta l'incendio è scatutiro da un corto circuito partito dall'albero di Natale.

Il corto circuito

Erano le tre circa quando la donna, proprietaria dell'appartamento in via Mantova a Gallipoli, ha sentito la puzza di fumo ed è scappata sul pianerottolo per salvarsi. da lì ha poi avvisato vigili del fuoco e personale del 118 che sottoposto la donna ai controlli necessari per capire se avesse respirato il fumo e si fosse intossicata.

Le fiamme, scoppiate al quarto piano dell'immobile, hanno creato alcuni danni ai mobili anneriti dalle fiamme. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, per i rilievi anche i Carabinieri di Gallipoli.