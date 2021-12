L'albero di Natale va in cortocircuito e si incendia casa: paura a Gallipoli

Paura nella notte nel centro storico di Gallipoli. Le fiamme si sono propagate all'interno di un'abitazione del borgo antico a causa di un cortocircuito. Per fortuna al momento dell'incendio in casa non c'era nessuno, i proprietari hanno trovato la casa in fiamme al loro rientro.

Il difficile intervento dei vigili del fuoco

L'incendio è scoppiato attorno all'una meno venti di stanotte in questa casa del centro storico di Gallipoli, in via Fondaco. Si è trattato di un cortocircuito partito quasi certamente - hanno accertato i vigili del fuoco - dall'albero di Natale. L'intervento è stato piuttosto difficoltoso poiché i mezzi dei vigili del fuoco non sono riusciti a penetrare nei vicoli del centro storico e per questo i vigili del fuoco hanno dovuto stendere diversi metri di manichette per raggiungere l'appartamento. Ben 380 metri di manichette per riuscire ad arrivare all'abiazione e spegnere le fiamme prima che potessero raggiungere la bombola del gas presente in casa.

Le fiamme, partire dall'albero di Natale, si sono propagate sul divano e da lì all'intera casa. I danni sono in corso di quantificazione.