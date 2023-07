Sbloccati i progetti per la realizzazione di due nuovi ospedali in Puglia

Si sbloccano due progetti per la realizzazione di altrettanti nuovi ospedali in Puglia, in particolare in Salento e nel nord Barese. È quanto emerso oggi durante le audizioni in commissione Bilancio del Consiglio regionale. Per quanto riguarda l'ospedale del nord Barese è intervenuto il responsabile dell'Area tecnica dell'Asl BT il quale ha annunciato che il 31 luglio, con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma, potrà essere aggiudicata la gara del progetto definitivo.

L'ospedale del Sud Salento

Sulla realizzazione della struttura ospedaliera del sud Salento, tra Maglie e Melpignano, sono intervenuti il direttore generale dell'Asl Stefano Rossi accompagnato dai dirigenti dell'Area tecnica e dai componenti del gruppo di progettazione, i quali hanno comunicato che rispetto alla seduta del 4 maggio scorso, sono state superate le problematiche inerenti l'individuazione della viabilità d'accesso al nuovo ospedale, grazie alla soluzione concordata con Anas.

Quanto allo stato dell'attività di progettazione, è stato annunciato che agli inizi di settembre sarà depositato il progetto completo.