Sanità-lumaca, nuovi ospedali in Puglia ancora in ritardo: slittano ancora i cantieri

Le gare di appalto per l'acquisto di arredi e attrezzature per il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto sono in corso di svolgimento, ma la direzione dei lavori resta in attesa di conoscere dal dipartimento Salute della Regione Puglia la documentazione da produrre, in considerazione della sottoscrizione del contratto di programma avvenuta lo scorso 28 giugno, che mette a disposizione i 105 milioni di euro per poter procedere con l'aggiudicazione delle gare stesse. Rispetto a un mese fa, intanto i lavori nel cantiere sono avanzati solo dello 0,5%.

Ritardi anche nel Barese

Invece la data annunciata del 24 luglio per la consegna del cantiere del nuovo ospedale tra Monopoli e Fasano, a cavallo tra le province di Bari e Brindisi, non sarà rispettata e slitterà ancora. È quanto emerso oggi durante le audizioni in I commissione del Consiglio regionale pugliese.

Non si ha nemmeno certezza su quando i lavori termineranno, ma comunque l'inaugurazione dell'ospedale non ci sarà prima di gennaio 2025.