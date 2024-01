Salento, pedone investito da auto nel centro del paese: morto

Tragedia in pieno centro a Collepasso: morto anziano pedone investito da un’auto. Ancora poca chiara la dinamica dell’investimento avvenuto poco dopo le 16 su via Roma, su cui sono in corso i rilievi planimetrici degli agenti di polizia locale e dei carabinieri.

Cosa è successo

Secondo una prima parziale ricostruzione, l’uomo - Totò Tedesco, poco più che 70enne - sembra stesse attraversando a piedi sulle strisce pedonali quando sarebbe stato travolto da un’autovettura condotta da una donna. Un impatto violento che ha sbalzato l’anziano sull’asfalto. Immediato è scattata la richiesta d’intervento alle forze dell’ordine e alla centrale operativa del 118. La stessa automobilista è stata tra i primi a soccorrere l’uomo, immobile in strada dopo il colpo, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

In breve sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimare l’anziano, il suo cuore aveva già smesso di battere. Cause ed eventuali responsabilità del tragico investimento sono al vaglio delle forze dell’ordine. L’auto è stata posta sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.