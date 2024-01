Lecce, pedone investito sui viali: 13enne finisce in ospedale

Ennesimo pedone investito a Lecce. Travolto da un'auto un 13enne su viale De Pietro, arteria cittadina che appena 24 ore prima aveva fatto segnare un altro investimento di pedone. Soccorso dai sanitari del 118, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo in ospedale a Lecce per gli accertamenti del caso.



Da una prima parziale ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti di polizia locale intervuti sul posto, sembra che il 13enne all'uscita da scuola, mentre era impegnato ad attraversare le strisce pedonali di fronte all'ingresso dell'ex convento degli Agostiniani, sia stato travolto da una vettura in transito. Nell'impatto il minore è stato sbalzato sull'asfalto rimediando alcune ferite, per cui si è reso necessario l'intervento dei sanitari e il ricovero in ospedale.

Nella giornata ieri, nello stesso punto del viale ma corsie opposte, un altro incidente stradale aveva interessato una 59enne, sbalzato sull'asfalto e costretta a ricorrere alle cure ospedaliere.