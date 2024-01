Investita in pieno centro a Lecce: donna in ospedale in codice rosso

Travolta da un’auto su viale De Pietro a Lecce, 59enne finisce in ospedale. Ricoverata in codice rosso per dinamica, la donna avrebbe rimediato un trauma cranico e fratture multiple, ma secondo la diagnosi iniziale dei medici non sarebbe in pericolo di vita.

Cosa è successo

Da una prima parziale ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti di polizia locale intervenuti per i rilievi planimetrici, la 59enne è stata investita da una Ford fiesta con alla guida un uomo, mentre era impegnata ad attraversare la carreggiata nei pressi delle strisce pedonali di fronte all’ingresso dell’ex convento degli Agostiniani. Nell’impatto con la vettura la donna è stata sbalzata violentemente sull’asfalto. Soccorsa dall’automobilista e dai sanitari del 118 è stata quindi trasferita in ospedale a Lecce per le cure del caso.