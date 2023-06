Chiara Esposito è la nuova Miss Mondo. Ha vinto il concorso a Gallipoli

Chiara Esposito, splendida ventenne di Curti, piccolo paesino con meno di 5000 abitanti in provincia di Caserta, è stata proclamata ieri sera a Gallipoli, nuova Miss Mondo e rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Mis World. Ragazza castana, alta 175 centimetri, imprinting visivo delicato e semplice, Chiara è una donna dotata oltre che di fascino e bellezza, anche e soprattutto di eleganza innata. E’ una ballerina professionista, diplomata all’Accademia del Teatro alla Scala” di Milano. Parla correttamente l’inglese, ama tutto quello che è musica, dal classico al jazz, dal pop al Rnb, i suoi artisti preferiti sono Beyonce e Giorgia, ed è super tifosa del Napoli neo-campione d’Italia. Nella finale a tre Chiara Esposito ha avuto la meglio sulla Veneta Anna Bardi e sulla siciliana Carolina Trombatore.

Le dichiarazioni della neo Miss Mondo

«Quello di Miss Mondo è stato un percorso bello, intenso e vissuto come faccio sempre, con il vento in faccia, con umiltà semplicità e gioia per la vita e per le cose che la caratterizzano e la circondano. Si lo affermo senza timore di essere smentita, non mi aspettavo assolutamente di vincere, mi sono giocato alla grande le mie carte nella fascia speciale “Talent” che poi ho vinto, grazie all’amore per la passione della mia vita, la danza ed a sorpresa ho anche un buon piazzamento nell’altra fascia speciale “Sport”, ma il titolo finale, quello più importante, sinceramente non me lo sarei neppure sognato di vincere. Ed invece eccolo, sorprendente, bello ed emozionate come la vita. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso meraviglioso, lo staff che è sempre stato super attento con ognuno di noi, ma soprattutto tutte le ragazze che hanno partecipato ed animato questi giorni gallipolini davvero indimenticabili e che mi segneranno per sempre. Le ringrazio una ad una soprattutto perché, nonostante quello della moda per me fosse un ambiente nuovo, grazie a loro sono riuscita a trovare un grandissimo supporto. Grazie a Miss Mondo infatti ho conosciuto bellissime persone e non parlo solo di esteriorità. Per concludere un immenso grazie va alla mia famiglia che mi è sempre stata accanto, dandomi sempre forza e sostegno. Grazie a mia sorella Valentina, ai miei fratelli Antonio e Stefano, Essere la quarta di casa è un bene prezioso.

Lo show finale Miss Mondo 2023

Voglio dedicare tutto questo anche ai miei nonni che non ci sono più e dulcis in fundo ai miei genitori. Li abbraccio oggi più forte di tutti i giorni e li voglio lodare per tutto quello che hanno fatto per me, per i sacrifici, per i valori che mi hanno insegnato ed in particolar modo perché sono stati capaci di regalarmi “ali per volare e radici per tornare».

La notte della bellezza di Gallipoli: sobria, elegante ed emozionante, ieri notte, nella sua originale e naturale cornice dell’Eco Resort Le Sirenè, grande struttura ricettiva del gruppo Caroli Hotels, ha scelto la rappresentante tricolore che rappresenterà l’Italia alla kermesse internazionale di Miss World 2023. Tanti gli aspetti scenici e coreografici che hanno reso lo spettacolo bello, sobrio ed elegante, una passerella tecnologia interattiva in cui ha trionfato come sempre la bellezza. Un evento vetrina, che come da tradizione, ha aperto l’estate 2023 degli eventi in Puglia e nel Salento. Lo show è stato di fatto una miscela originale di contenuti e percorsi, nei quali le Top 25 finaliste del concorso, sono state valorizzate rappresentando al meglio tutte le regioni d’Italia. Diversi i format all’interno dei quali si sono dovute misurare nei giorni di permanenza a Gallipoli le Miss: dai social media al make-up, dallo sport all’outfit, dal portamento al set fotografico, dal model al talent all’hair-stylist, tanto per fare alcuni esempi calzanti.

A presentare la serata finale è stato Simone Rugiati, abile a districarsi tra le Miss e gli ospiti della serata, dimostrandosi la stessa disinvoltura di quando sta ai fornelli. Con lui sul palco oltre alle coreografie di Lino Perrone che ha portato splendidamente in scena le Top 25 Miss Mondo, ci sono state le esilaranti gags di Dado, noto umorista di Zelig. Spettacolare ed applauditissima la performance della solita dei Mattia Bazar Roberta Faccani. Special guest della finale, la Miss Mondo 2022, la bellissima Rebecca Arnone, reduce da un anno straordinario che si concluderà a dicembre 2022 in India a Nuova Delhi, con la grande e si spera vincente, esperienza della finale Miss Word. Bello, di qualità e soprattutto emozionante, come detto, l’intero show, scritto dalla direttrice artistica del concorso Maria Rosaria De Simone.