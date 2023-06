Annunciate le 25 finaliste di Miss Mondo, tre pugliesi in gara per la corona

Countdown per la finale di Miss Mondo a Gallipoli, domenica prossima alle 21, nell'area live dell'Ecoresort Le Sirenè del network turistico Caroli Hotels. A presentare l'evento lo chef star Simone Rugiati, ospiti Dado da Zelig, Roberta Faccani dei Matia Bazar, Fabio Mancini modello della maison Armani e tanti altri personaggi del piccolo schermo e del cinema.

La Top 25

Lo scorso fine settimana sono state annunciate le 25 finaliste di questa edizione. Le donne in gara si contenderanno la prestigiosa fascia e il diritto di partecipare alla finale internazionale di Miss World. Tre le miss pugliesi selezionate dalla giuria: Andrea De Nuccio di Lecce, anche se ha vinto le selezioni per la Regione Basilicata, Martina Episcopo di Tuglie e Stella Pispico di Gallipoli.

Le 25 finaliste di Miss Mondo a Gallipoli

I nomi delle miss in top25 con le regioni di provenienza

Paola Marsano - Friuli Venezia Giulia

Michelle Bonati - Toscana

Maria Antonietta Marino - Veneto

Nicoletta Ventrice - Calabria

Eva Bettini - Lazio

Chiara Esposito - Basilicata

Elena Izzo - Trentino Alto Adige

Ilary Monsurrò - Campania

Melissa Floris - Sardegna

Andrea Federica De Nuccio - Basilicata

Giada Stabile - Sicilia

Stella Pispico - Puglia

Gabriela Frincu - Veneto

Alice Cosentino - Sicilia

Rachele Brozzo - Umbria

Cristina Yaremchuk - Abruzzo

Odiseja Kamberaj - Lombardia

Gaia Clinz - Friuli Venezia Giulia

Martina Episcopo - Puglia

Yasmiene Hassid - Calabria

Angelica Sensidoni - Umbria

Gaia Blandini - Sicilia

Rugiada Guidi - Emilia Romagna

Anna Bardi - Veneto

Carolina Trombatore - Sicilia

Per la giornata dell'ambiente

Le miss selezionate per la finale questa mattina, in occasione della giornata dell'ambiente, si sono armate di guanti, pinze raccogli rifiuti e bustoni ecocompatibili per ripulire il grando parco pineta di Punta Pizzo da plastica, mozziconi di sigarette e rifiuti abbandonati.