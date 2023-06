Palloncini bianchi e commozione al funerale di Chiara Durante, morta dopo lo scontro con una trebbiatrice

«Impegnamoci ogni giorno a promuovere la cultura della vita». Così il parroco della chiesa Ss. Cosma e Damiano di Copertino, don Piero Inguscio, durante l'omelia per il funerale di Chiara Durante, giovane donna 32enne, rimasta vittima dell'incidente stradale di lunedì sera sulla provinciale Copertino-Galatina, incinta di poche settimane. Grande commozione da parte dei familiari e dei concittadini che riuniti all'esterno della chiesa hanno accolto la bara della donna con dei palloncini bianchi.

Il cordoglio

Il sacerdote ha espresso il dolore della comunità e il cordoglio alla famiglia di Chiara per il lutto vissuto, con l'invito a non smarrire il percorso di fede in vita. "Il nostro ricordo nella Fede per Chiara. Il nostro impegno sarà di essere testimoni di vita - ha detto don Piero - Impegnamoci ogni giorno a vivere nell'amore fraterno la vita che il Signore Dio ci ha donato.

Chiara riposa nella pace di Dio".

La dinamica

Nelle indagini dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente mortale si valuta il possibile coinvolgimento di un terzo mezzo. La sfortunata ragazza, seduta sul lato passeggero, (e non alla guida come riscostruito in un primo momento) della Alfa Romeo 159 condotta dal marito, a seguito del violento impatto frontale tra l’auto e una mietitrebbiatrice, è deceduta sul colpo. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e dei sanitari del 118, purtroppo non è servito a salvare la vita alla 32enne.