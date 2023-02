Guerra in Ucraina, manifestazione a Bari per sostenere il popolo aggredito

Musica, raccoglimento, commozione e un'enorme bandiera ucraina retta da decine di persone. A terra un disegno della cartina del Paese aggredito, i ceri accesi e le immagini della devastazione. La comunità ucraina, a un anno dall'inizio dell'invasione russa, si è riunita nel centro di Bari per una manifestazione organizzata dall'associazione Uniti per l'Ucraina in collaborazione con altre associazioni fra le quali Terra di confine e Oltre i limiti.