Lecce, crisi della vocazione: vanno via le ultime suore

La cerimonia con il vescovo

È stato un giorno di ringraziamento collettivo ieri a Casarano. La comunità cittadina ha infatti salutato e ringraziato le ultime suore della congregazione “Figlie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli”, che ha operato in città per oltre un secolo e che con la scuola dell’infanzia ha educato diverse generazioni di casaranesi. Ieri sera, presso la chiesa di San Domenico, si è svolta una cerimonia per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati