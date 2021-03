Positivi due infermieri del 118: erano "no vax". Il direttore Asl Rollo: «Procedimenti disciplinari»

Positivi due infermieri della postazione del 118 dell'ospedale "Francesco Ferrari" di Casarano. Due dei tre infermieri che hanno rifiutato di sottoporsi alla campagna vaccinale che ha dato priorità al personale sanitario per prevenire la diffusione dei contagi Covid nei reparti. Negativi tutti gli altri. E sono tre i medici no vax in servizio nella rete salentina di soccorso del 118. La direzione dell’ospedale ha già proceduto con la sanificazione dei locali e delle ambulanze e con il tracciamento di tutti i contatti avuti dagli infermieri nelle ore in cui hanno prestato servizio all’interno della postazione 118, tra cui i pazienti assistiti e i loro parenti.

LINEA DURA DELLA ASL



«Apriremo immediatamente un procedimento disciplinare a carico dei due infermieri - dichiara il direttore dell’Asl di Lecce, Rodolfo Rollo - per accertare i fatti e consentire alla parti di contro dedurre. Acquisite le loro dichiarazioni il consiglio di disciplina valuterà se e quale sanzione adottare. Il fenomeno - sottolinea il direttore dell’Asl salentina – non può essere sottovalutato e chi ricopre determinati ruoli non può rifiutarsi di sottoporsi al vaccino».

