Nuovo allarme in un ospedale: 6 pazienti positivi, chiude un intero reparto. Casi di Covid anche a scuola: sospese le lezioni per elementari e medie

Ancora un allarme in un ospedale del Salento: questa volta il mini-focolaio riguarda l'ospedale di Casarano, nel Salento. Sono sei i positivi accertati nelle scorse ore nel reparto di Urologia: sarebbero tutti degenti e si attendono gli esiti degli ultimi tamponi a medici e infermieri. Nel frattempo, il reparto è stato chiuso e i pazienti non contagiati sono stati trasferiti in un'altra ala del "Ferrari".

In queste ore si sta lavorando al tracciamento. Una delle ipotesi di lavoro è che ad innescare i contagi possa essere stata una degente proveniente dall'ospedale di Gallipoli dove, come è noto, sono numerosi i casi di contagio riscontrati nell''ultima settimana.

Cresce l'allerta contagi anche per la scuola. Il sindaco di Casarano, Ottavo De Nuzzo ha firmato un'ordinanza con cui si dispone lo stop delle lezioni in presenza per il plesso di piazza San Domenico che, in pieno centro, ospita Elementari e Medie.

Il provvedimento urgente arriva opo che nei giorni scorsi, a causa dei contagi, erano state chiuse quattro classi (tre della Media e una dell'Elementare) ed era stata decisa la quarantena per un primo gruppo di ragazzi. Ora, appunto, la chiusura dell'intera scuola con gli alunni che dovranno seguire le lezioni da casa. L'Asl, ovviamente, è al lavoro per il tracciamento dei casi insieme con la dirigenza dell'istituto. Una situazione monitorata, in queste ore, anche dal Comune la cui sede, tra l'altro, si trova proprio di fronte alla scuola.

Ultimo aggiornamento: 14:32

