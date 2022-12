Attentato a Casarano: bomba esplode a casa di un operaio

Attentato dinamitardo la notte scorsa a Casarano dove sconosciuti hanno fatto esplodere una bomba davanti all'abitazione di un operaio di 39 anni. La deflagrazione è avvenuta in contrada Palla e ha danneggiato la porta d'ingresso, una finestra e il cancello dell'abitazione. Indagano i carabinieri.

Altri episodi a Casarano

Proprio a Casarano, negli scorsi giorni si sono verificati diversi episodi che fanno temere una recrudescenza dell'azione della criminalità. Incendi di autovetture, un attentato in una concessionaria e alla società Tekneko che si occupa della raccolta dei rifuti. E un rogo in una villetta, sempre in periferia, che è andata distrutta. Non si comprende se vi sia connessione fra i singoli fatti, indagano le forze dell'ordine. In Prefettura si è tenuto un vertice nel corso del quale sono state programmate misure di controllo più stringenti.