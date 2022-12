Auto in fiamme nella notte, l'ennesima nel Salento: distrutta Bmw del cugino di un imprenditore

Auto a fuoco nella notte, l'ennesima nel Salento. Non si ferma la serie di incendi a Casarano. La scorsa notte, erano le 3:30, in corso Vittorio Emanuele è andata a fuoco una BMW X1 utilizzata da un operaio. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti l'automobile, rendendo vani i tentativi dello stesso proprietario, dei suoi familiari e dei vicini di spegnere l'incendio.

È presto per stabilire se l'atto è stato doloso, ma le modalità utilizzate sembrano uguali a quelle della notte tra il 28 e il 29 novembre quando a Casarano furono compiuti tre gravi attentati simili. La vittima è cugino di primo grado dell'imprenditore preso di mira quella notte a cui hanno bruciato due auto e la villetta che utilizzava in affitto in contrada "Pineta".