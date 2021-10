Carmiano, i giudici: «Mazzotta è candidabile». Sfida a due con Erroi

La prima sezione civile del tribunale di Lecce ha dichiarato candidabile alla carica di sindaco l'ex primo cittadino di Carmiano, Giancarlo Mazzotta, respingendo dunque le motivazioni rappresentate dal ministero dell'Interno che aveva introdotto il giudizio.

Il Viminale, infatti, riteneva che Mazzotta, in base all'articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali e dopo lo scioglimento del consiglio comunale di Carmiano per sospette infiltrazioni mafiose, non potesse correre alle elezioni comunali del 7 novembre prossimo.

APPROFONDIMENTI LECCE Carmiano, l'ex sindaco Mazzotta ci riprova: sfida con Erroi per... LA LOTTA ALLA CRIMINALITà Carmiano, la ministra Lamorgese consegna alla città un bene...

Mazzotta è stato assistito dall’avvocato Laura Rizzo. Il provvedimento segue i pronunciamenti del Tribunale delle misure di prevenzione di Lecce che, lo scorso marzo, aveva sospeso le interdittive antimafia disposte dal prefetto nei confronti di tutte le società di Mazzotta.