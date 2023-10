Cantieri: ex Agip, Belloluogo, viali e 100 stalli auto al cimitero. «Dopo Ognissanti si parte»

C’è da riqualificare l’area antistante il cimitero con una nuova zona pedonale e 100 posti auto. Poi il restyling “green” dei viali e della circonvallazione, il recupero del parco Belloluogo e la rinascita dell’ex stazione Agip. E dopo il ponte di Ognissanti al via i primi cantieri. Il Comune è pronto ad avviare la realizzazione di alcune delle opere finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I fondi destinati al Comune

Dopo l’ottenimento dei fondi (circa 71,5 milioni), la fase progettuale e la chiusura delle gare per l’affidamento dei lavori, una parte dei progetti resi possibili con i fondi europei di Next Generation EU vedranno finalmente la luce.

A confermare la partenza di quattro grossi interventi pubblici, che cambieranno il volto della città, è l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci: «Dopo la Festa di Ognissanti partiranno i cantieri per la riqualificazione dei viali storici, della circonvallazione, dell’ex stazione Agip e del cimitero.

Siamo contenti perché diamo seguito a una serie di progetti che una volta realizzati permetteranno alla città di fare un salto di qualità».

Gli interventi



Tra le opere più attese c’è la riqualificazione ecologica dei viali della circonvallazione: viale Marche, viale Alfieri, viale Foscolo, viale Rossini, viale Japigia, viale Leopardi. Il progetto prevede la rimozione delle barriere architettoniche, la realizzazione di piste ciclabili, attraversamenti, segnaletica luminosa, nuovi marciapiedi, piantumazione di nuove essenze arboree ed arbustive, dotazione di arredo urbano. Le fermate dei bus saranno rinnovate e alcune diventeranno “smart” dotate di illuminazione led integrata, panchina, bacheca, alloggio con sistema di ricarica wireless, accesso al wi-fi. Il verde sarà rinnovato e implementato. Non meno importante la riqualificazione ecologica dei viali storici dove si interverrà su viale Gallipoli, viale dell’Università, viale Calasso, viale De Pietro, via XXV Luglio, viale Francesco Lo Re. Anche in questo caso tutti gli attraversamenti saranno riqualificati e resi accessibili a tutti. E poi fermate dei bus “smart” e il rinnovamento del verde.

La ex stazione Agip



C’è attesa anche per la nuova fruizione dell’ex stazione Agip. Il progetto prevede il recupero dell’immobile che sarà destinato all’accoglienza turistica e infopoint. Ci sarà un’area destinata ad accoglienza e sosta, una panoramica nel vano in curva e un bookshop nel vano successivo. Nell’area di pertinenza esterna sarà realizzata un’aiuola con essenze vegetali adatte al clima mediterraneo con elementi di arredo quali sedute, una fontana, cestini per i diversi rifiuti, una colonnina di ricarica per bici e auto elettriche, un parcheggio per i disabili.

A pochi passi dall’ex Agip partirà anche la riqualificazione ambientale via San Nicola.

Il viale che porta al cimitero cambierà volto. Sarà realizzata una zona pedonale di collegamento dei plessi universitari, spazi verdi con prati e alberi ombreggianti, percorsi ciclabili. È prevista la risistemazione delle aree destinate al parcheggio per un totale di 100 posti con stalli e rastrelliere per scooter e biciclette. Si prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Genuino Vespasiano, che comprende 26 posti auto. Il parcheggio nell’area nei pressi del cimitero comprende 61 stalli e sarà raggiungibile solo dalle vie Vespasiano e Carluccio poiché l’area di fronte al cimitero sarà limitata al traffico delle persone autorizzate per l’ingresso al cimitero, al parco di Belloluogo e ai plessi universitari. Entro fine anno, poi, partirà anche il cantiere per la nuova fruizione del Parco di Belloluogo, con la realizzazione di verde attrezzato, tra viale del Risorgimento e via vecchia Surbo.



