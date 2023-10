Ex stazione Agip, affidati i lavori: infopoint turistico pronto in 12 mesi. Il progetto

Da stazione di rifornimento (in disuso da anni) a infopoint turistico. Conto alla rovescia per la rivoluzione dell’ex stazione Agip di Lecce. Sarà l’impresa Fenix Consorzio Stabile, vincitrice della gara d’appalto con un ribasso del 23%, a eseguire i lavori di restyling dello storico immobile degli anni Cinquanta. Un progetto finanziato con 1.100.000 euro di fondi Pnrr nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana e che presto vedrà la luce: nelle prossime settimane si procederà con le ultime pratiche e la firma del contratto, poi il cantiere potrà partire. I lavori dovrebbero durare un anno.

I lavori di restyling



Il progetto definitivo, firmato dall’architetto Andrea Mantovano, prevede la totale riqualificazione dell’area, dismessa dal 2005 e priva anche di illuminazione pubblica, e il restauro dell’edifico per restituirgli identità, immagine e una nuova funzione pubblica.

Si tratterà di un restauro filologico e di un recupero funzionale sul modello di quelli che hanno interessato altre stazioni di servizio progettate da celebri architetti in Europa e in Italia. Nel dettaglio, sarà ripristinata l’immagine originaria d riportato alla luce il rivestimento esterno in tessere di grès del prospetto. Inoltre saranno effettuati una serie di interventi strutturali: alcune travi della pensilina saranno oggetto di consolidamento funzionale all’adeguamento statico e sismico. L’originario sistema di raccolta, incanalamento e deflusso delle acque piovane sarà risistemato e utilizzato per l’irrigazione delle vicine aiuole e aree a verde. L’edificio sarà dotato di idonei corpi illuminanti, anche sulla pensilina, e di un’insegna luminosa con la scritta “Ex Agip Infopoint”.

La zona di accoglienza all'interno

L’interno prevede tre aree funzionali più i servizi igienici per clienti e personale: la prima, più grande, destinata ad accoglienza e sosta, un’area panoramica nel vano in curva e un bookshop nel vano successivo. Gli arredi e i corpi illuminanti interni richiamano gli anni Cinquanta, con un design dalle linee morbide e dai colori caldi, ma con funzionalità e tecnologie moderne. I muri richiameranno il colore giallo originario e saranno realizzati tre pannelli didattici sulla storia del luogo e sul suo progettista.

Sanno effettuati interventi destinati all’efficientamento energetico. All’esterno sarà realizzata un’aiuola con essenze vegetali adatte al clima mediterraneo con elementi di arredo funzionali alla destinazione di infopoint e accoglienza turistica: sedute, una fontana, cestini per i diversi rifiuti, una colonnina di ricarica per bici elettriche, e nell’area triangolare asfaltata verso via Taranto un parcheggio per i disabili e una colonnina di ricarica per auto elettriche. Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale su via San Nicola e via Carluccio e della pavimentazione dell’intera area dell’ex stazione in più parti oggi sconnessa e dissestata. La pubblica illuminazione sarà garantita da corpi illuminanti su palo basso.

Costruita nel 1952, l’ex Stazione Agip di Lecce è una di quelle progettate da un maestro dell’architettura italiana, Mario Bacciocchi, nel periodo in cui, dal 1952 al 1958, collaborò strettamente con l’Eni di Enrico Mattei, per conto del quale firmò una lunga serie di stazioni di benzina in Italia e nel mondo. Per questo motivo, l’ex Agip leccese è vincolata dal 2016.

