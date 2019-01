Visita un capannone per acquistarlo ma cade nel vuoto e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIGGIANO - Tragedia nel primo pomeriggio a Miggiano dove un uomo di 72 anni, Donato Lucatelli, di Specchia, è precipitato dal tetto di un capannone industriale ed è morto. A quanto si apprende l'uomo stava visionando l'immobile, che si trova tra Miggiano e Specchia, in una stradina di campagna a ridosso della 275, perché interessato all'acquisto. A un certo punto della visita, mentre ispezionava alcune infiltrazioni sul tetto, un pannello di plexiglass sul tetto ha ceduto facendolo precipitare nel vuoto per circa 6 metri. Sul posto è immediatamente accorso il 118 ma per l'uomo non c'era già nulla da fare, era morto sul colpo davanti agli occhi del figlio. Ora sulla tragedia indagano anche i carabinieri.