Incendio nel capannone, paura nella notte: l'immobile salvato dai vigili del fuoco al lavoro per 5 ore

Fiamme alte e paure nella notte a Lizzanello, a pochi chilometri da Lecce. Con i vigili del fuoco al lavoro per circa cinque ore per spegnere il fuoco: il rogo si è sviluppato a ridosso della Provinciale 316 per Castrì dove è andato bruciato materiale legnoso. In particolare, distrutti vecchi mobili accatastati nella parte retrostante del capannone della ditta IQ attiva nel settore del giardinaggio e dello sgombero di abitazioni.

Il capannone salvato dai pompieri

L'intervento dei vigili del fuoco di Lecce ha salvato il capannone della ditta che si trova accanto al deposito all'aperto dove erano accatastati i vecchi mobili: un intervento difficile che ha messo a dura prova i pompieri del comando provinciale di Lecce. In ausilio con un'autobotte anche i colleghi dei distaccamenti di Gallipoli e di Maglie. Dopo circa 5 ore di intervento il luogo è stato messo in sicurezza. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incendio. Potrebbero essere decisive i filmati delle telecamere di videosorveglianza al vaglio dei carabinieri a cui è affidata l'indagine. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.