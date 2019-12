Vasto incendio nella notte in un capannone commerciale: vigili del fuoco ancora al lavoro

LATIANO - Un vasto incendio si è propagato questa notte all'interno di un capannone commerciale della zona artigianale di Latiano. L'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e del distaccamento di Francavilla Fontana è iniziato alle 2.30 circa, quando i pompieri sono stati chiamati per domare il rogo. Le fiamme hanno interessato l'intero piano terra dell'attività di rivendita di attrezzature e apparecchiature elettriche ospitata nel capannone, per un'area di circa 300 metri quadri. I vigili del fuoco hanno inibito l'accesso a tutto il locale in attesa dei rilievi dei tecnici competenti che valuteranno l'agibilità dello stabile. L'incendio, da quello che sarebbe emerso dai primi controlli, sarebbe di natura accidentale. I pompieri, tuttora, sono ancora sul posto per completare l'intervento di spegnimento delle fiamme.



