Incendio in un capannone in disuso, struttura divorata dalle fiamme

Un incendio, le cui origini sono al momento sconosciute, ha distrutto la scorsa notte un capannone in disuso dove erano stipati mobili che si trova in via Trinitapoli alla periferia di Foggia.

In fumo l'intera struttura

Le fiamme hanno raggiunto anche i dieci/quindici metri di altezza, mandando completamente in fumo la struttura che si estende su oltre 800 metri quadrati. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. A loro spetta anche il compito di accertare la natura dell'incendio. Non si esclude che possa essere partito da un vicino campo di sterpaglie. Indagini in corso.