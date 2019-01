© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un'intera comunità che prega e spera per il 28enne ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Panico di Tricase, dove gli è stato asportato lo stomaco. Bisogna attendere alcuni giorni per sapere come reagirà il ragazzo al delicato intervento, durato 5 ore, dopo che venerdì scorso al Chat bar, nella piazza di Castrignano, ha bevuto un bicchiere di brillantante per lavastoviglie, che gli era stato servito involontariamente.Il 28enne era entrato come da sua abitudine nel bar, nella centralissima piazza del piccolo Comune a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca, aveva chiesto un bicchiere d'acqua per ingerire per via orale un farmaco, la persona di servizio dietro il bancone in quel momento, involontariamente, ha scambiato la bottiglia d'acqua con quella del brillantante, detergente utilizzato per la lavastoviglie. Il ragazzo, dopo aver ingerito la bevanda si è subito sentito male.Ieri nel bar, chiuso dai proprietari subito dopo il fattaccio, hanno fatto visita per i dovuti controlli i carabinieri dei Nas e gli ispettori della Asl che hanno ispezionato i locali, verificato le condizioni in cui erano custoditi i detersivi e visionato anche le immagini delle telecamere presenti nel bar. Gli stessi organi di competenza hanno emesso un provvedimento di sospensione dell'attività commerciale, che quindi resterà chiusa fino a data da destinarsi, in quanto sono state riscontrare violazioni di carattere igienico-sanitario. Secondo alcune testimonianze e dalla visione delle telecamere interne alla struttura, gli ispettori sono riusciti a ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti. Sembra che il detergente utilizzato per la lavastoviglie (incolore, proprio come l'acqua) sarebbe stato travasato da un contenitore alla bottiglia utilizzata per l'acqua. Un altro barista, non sapendo nulla del travaso, avrebbe versato involontariamente il brillantante nel bicchiere dello sfortunato cliente.I carabinieri ora indagano per lesioni personali colpose gravissime. Giunto al pronto soccorso in gravissime condizioni, il 28enne è stato subito operato: i medici sono stati costretti ad asportare l'intero stomaco e una parte di esofago. Il giovane è ora in Rianimazione, dove lotta tra la vita e la morte. La sua prognosi resta riservata in attesa di capire come reagirà al delicato intervento.