Bloccati in Australia al ritorno dalla tounèe: l'esilio dei due musicisti salentini

Ultimo aggiornamento: 21:26

Erano partiti per un tour in Australia ma non sono più potuti rientrare. Protagonisti di questo insolto esilio sono i due musicisti salentini Enza Pagliara e Dario Muci. I due erano partiti lo scorso 8 marzo per fare dei concerti di musica tradizionale salentina tra Melbourne, Sydney e Perth. Un tour organizzato da tempo - come spiegano loro stessi su Facebook - saltato a causa dell'emergenza sanitaria internazionale.Nei giorni scorsi, il 21 marzo, i due artisti avrebbero dovuto imbarcarsi per fare ritorni in Italia ma intanto ogni possibilità di tornare era svanita nel nulla. E la data più vicina sinora prospettata per il rientro è quella del 18 aprile.«La Farnesina ci dice che è tutto chiuso - spiega Dario Muci su Facebook, raccontando l'avventura -. Ci ha ospitato Salvatore Rossano e Heyley Egan, gli organizzatori del Taranta Festival e poi Giri e Jo, ora abbiamo affittato una piccola stanza con bagno e aspettiamo il rientro».Inutile dire che la comunità italiana in Australia sta ospitando i due artisti nel modo più caloroso possibile. A raccontarlo sui social è stata la stessa enza paglira raccontando di come tra musica e panzerotti fritti il senso di comunità li stia facendo sentire un po' a casa.