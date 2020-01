Ascensore guasto e malati “intrappolati” in casa: «Né Arca né l'amministratore sono intervenuti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ascensore è rotto da giorni, ma nessuno è fino a oggi intervenuto. Nonostante in via Siracusa a Lecce , al civico 104, abitino diverse persone anziane, una donna in dialisi e nonostante quella palazzina conti ben sei piani. «C'è gente che non esce da giorni, per via dell'ascensore rotto - spiega il figlio di una inquilina - ma né l'amministratore del condominio, né Arca Sud ci hanno dato risposte sui tempi di manutenzione e riparazione dell'ascensore».Mentre monta la protesta contro l'amministratore del condominio, l'ex assessore Carlo Mignone, e contro l'Arca Sud, proprietaria dell'immobile, gli inquilini promettono battaglia: «Se non riceveremo risposte a breve, ci rivolgeremo ai carabinieri. Così non si può andare avanti».