In casa cocaina e migliaia di euro in contanti: due arresti

Due arresti per droga nelle ultime ore nel Basso Salento.

L’ultimo è di poche ore fa quando i carabinieri della Stazione di Poggiardo hanno arrestato nella flagranza di reato un giovane salentino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari nel corso di specifica attività di polizia mirata alla vigilanza di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, hanno proceduto al controllo di un 27enne destinatario della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

In casa cocaina e soldi

I militari insospettiti dall’atteggiamento assunto dal giovane, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato rinvenuto un involucro in cellophane trasparente contenente 50 grammi circa di cocaina oltre a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e quasi 7mila euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell'attività di spaccio.

L'altro arresto a Maglie

Altra operazione riguarda quella condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie in cui, durante un controllo, è stato fermato un giovane del luogo che, alla vista dei militari ha assunto un comportamento particolarmente agitato.

I militari quindi hanno approfondito i controlli e proceduto a perquisizione personale del giovane nel corso della quale è stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di cocaina e di denaro contante per 200 euro circa. In casa del giovane è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e la somma di quasi 1.700 euro in contanti che lo stesso custodiva occultata all’interno della camera da letto.

I due sono stati arrestati e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.