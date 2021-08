Bottiglie, pneumatici e cerchi di auto: ripuliti i fondali di Andrano

Pneumatici, bottiglie, corde e persino cerchi di auto. Hanno trovato di tutto i volontari del Comitato Porto di Andrano. Pescatori e sub volontari hanno trascorso una giornata a ripulire i fondali marini da ogni genere di oggetto rivenuto.

L'operazione Fondali puliti

Si è svolta ieri, domenica 8 agosto, l'iniziativa "Pulizia dei Fondali”, alla sua prima edizione nell’ambito dell’Unione dei Comuni Andrano Spongano Diso. La campagna di bonifica è stata portata avanti con il patrocinio del Comune di Andrano e con la collaborazione di Protezione Civile e gruppo sommozzatori coordinamento Lecce. Dal porticciolo fino alla località Grotta Verde, per tutta la mattinata i sub e i pescatori hanno fatto la spola per ripulire uno dei più tratti di mare più belli del versante levantino, prospiciente il cuore del Parco regionale costiero Otranto-Leuca-Bosco di Tricase.

Cosa hanno trovato

Pescatori e sub volontari sono tornati a terra con un bel bottino: sei pneumatici, un intero sacchetto di bottiglie di plastica, numerose bottiglie in vetro, vari pezzi di ferro, corde, resti di alcune barche in vetroresina e persino cerchi in lega di auto.