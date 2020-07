Accoltellamento a Carmiano, scatta un arresto

Ultimo aggiornamento: 11:20

C'è un arresto per l'accoltellamento di ieri sera a Carmiano . È infatti finito nei guai con l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi il 37enne Massimiliano Rizzello, nato a Nardò ma residente a Carmiano.Le indagini hanno consentito di indagare anche un 58enne di Carmiano, D.T.,accusato di favoreggiamento, per il quale è scattata la denuncia a piede libero.I fatti di cui sono accusati i due carmianesi risalgono alla serata di ieri, quando durante un un litigio Rizzello ed il 58enne si sono scagliati contro un 61enne di Villa Convento, colpendolo con tre fendenti alla schiena. L'uomo, che si trova ora al Vito Fazzi di Lecce in prognosi riservata è stato ferito con un coltello poi rinvenuto e sequestrato.