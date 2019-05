Accoltella la compagna davanti agli occhi della figlia, poi si toglie la vita: era salentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uccide la compagna a coltellate davanti alla figlia 11enne e poi si suicida. E' accaduto a Vigevano, in provincia di Pavia. L'uomo, Luca Adamo, finanziere di 55 anni in servizio alla compagnia di Corsico, era originario di Sannicola.La vittima, Erika Cavalli, aveva 37 anni.L'omicidio- suicidio si è consumato in una villetta di via Ivrea, zona residenziale della città, davanti agli occhi della bambina figlia della coppia, che non era sposata e, da tempo, molto litigiosa. La donna, infatti, era determinata a separarsi dal compagno, decisione che lui non riusciva ad accettare.E’ stata proprio la piccola, a telefonare a un parente, che poi ha dato l’allarme. Sul posto, con il personale del 118, sono accorsi gli agenti del commissariato di Vigevano. Ma ormai non c’era più nulla da fare.