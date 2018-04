A volte per via della mia pressione un po’ più bassa rispetto alla media mi ritrovo a dover convivere costantemente con la sensazione di svenimento, soprattutto nei periodi di lavoro intenso come questo. Logicamente stiamo parlando di qualcosa di estremamente superficiale, ma prima di iniziare un tour mi sono sentito di fare un check-up completo... Fortunatamente TUTTO OK!!! Grazie a dio sono in piena salute, pronto a scatenarmi con voi tutta l’estate in tour!!! Le pochissime volte che mi sono trovato su quel letto ho pensato a chi è costretto a starci per tanto tempo per motivi molto più seri... Non riesco a spiegarvi quanta solidarietà provo per chi è meno fortunato di noi e lotta contro malattie per cui ci si ritrova a cambiare vita, andando avanti e indietro dall’ospedale. Ultimamente con i ragazzi sono andato a visitare spesso l’area giovani del centro oncologico di Aviano dove purtroppo ci sono pazienti veramente giovanissimi che hanno da lottare per continuare a vivere la propria vita... non sapete quanto mi hanno insegnato negli ultimi anni quegli angeli. Cercherò sempre di restituire loro ciò che mi hanno regalato con i tutte le mie energie e i mezzi. Buona giornata a tutti! P.S. il nuovo brano è pronto e non vediamo l’ora di farvelo sentire... #stash #hospital #everything #ok #love #you #all

