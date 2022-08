Il compleanno glamour di Monica Setta, con il concerto di Franco Simone

Compleanno a casa, in Puglia, per Monica Setta, giornalista e conduttrice brindisina di "Uno Mattina in famiglia" (torna in tv su Rai 1 il 17 settembre mentre il 4 ottobre riparte con Generazione zeta su rai 2). Grande festa il 5 agosto alla Peschiera di Capitolo, sul mare di Monopoli per le 58 primavere di Monica. La serata è iniziata con un aperitivo al tramonto sul pontile della Peschiera sulle note del sax di Mimmo Gassi per proseguire con una cena a base di pesce, caviale e champagne a cura dello chef Vincenzo Montanari. Otto tavoli da 10 decorati con tovaglie candide, sottopiatti d'argento candele dal bordo oro e scenografiche composizioni di rose, peonie firmate dal maestro Michele Zaurino. Durante la cena, la musica della violinista Laura Calcagno.

A fine cena il concerto di Franco Simone

A fine dinner, tutti sulla spiaggia per il concerto privato "live" di Franco Simone, mito musicale di gioventù della festeggiata. Tra gli ospiti della serata Fabiano Amati, il direttore generale di Acquedotto pugliese Francesca Portincasa l'ex sindaco di molfetta Paola Natalicchio, il banchiere Michele Castellano (Fineco) il vicepresidente di Confindustria Turismo Salento, Fernando Nazaro, l'imprenditore Salentino, Nino De Donno al tavolo della padrona di casa con l'avvocato Michele Conte presidente del Museo di Ostuni, Anna Cinti direttore del Museo di Brindisi e i medici Alberto Tagliabue e Marisa Notaro. E ancora, il direttore del Tg Norba Enzo Magistà e il direttore di Affari Italiani Angelo Perrino, gli avvocati Roberto Fusco e Giusy Santomanco Caso, il patron di Ad majora Giuseppe Pierro. In corto nero Marianna Pacifico Lippolis, moglie del numero uno di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis. Monica era accompagnata dalla mamma Liliam, 89 anni e dalla figlia ventiquattrenne Gaia Torlontano.