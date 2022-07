Achille Lauro, compleanno nel ristorante stellato in Puglia. Ecco cosa ha mangiato

Un cliente speciale: Achille Lauro ha scelto un ristorante stellato per festeggiare il suo 32esimo compleanno in Puglia. Ospite domani sera (12 luglio) di Battiti Live, il camaleontico artista ha scemto il ristorante dei fratelli Sgarra a Trani.

Il cliente speciale

Accompagnato dal suo team, è arrivato l’artista, che aveva da poco terminato la sua esibizione nel gran finale di Battiti live nella tappa tranese.

«È stato gentilissimo – hanno sottolineato Riccardo e Roberto Sgarra - l’abbiamo accolto, mettendoci subito a disposizione per le sue esigenze e quelle dello staff, riservando loro un’intera tavolata nel nostro ristorante stellato, mentre fuori si faceva il capannello di fan e curiosi».

Cosa ha mangiato

Lauro si è dimostrato un artista dal palato sopraffino. Dopo le entrée e il crudo di mare, ha degustato uno dei piatti simbolo degli Sgarra come l’insalata d’amare, commentando che quei sapori non li ha mai provati prima in vita sua, poi è stata la volta dei due primi: tubettini di ceci neri e risotto Milano a Trani con tartare di gallinella, ragù di scorfano e risotto allo zafferano, il tutto innaffiato con champagne e Chablis.